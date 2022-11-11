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Игровые гайды Ноя 11, 2022
Path to Nowhere это новая RPG в стилистике tower defense от студии AISNO Games. Проект собрал уже более 1 миллиона загрузок с момента релиза. На текущий момент рейтинг в Google Play...
Игровые гайды Ноя 11, 2022
Path to Nowhere – это новый проект от студии AISNO Games, который был недавно выпущен для общего доступа. Новая RPG получила положительный отклик от игроков, собрав более 1 миллиона загрузок за...
Игровые гайды Ноя 11, 2022
Path to Nowhere — это новая мобильная RPG, которая была выпущена в октябре. Игра разработана студией AISNO Games и доступна по всему миру. Вас ждут более чем 70 разных персонажей, которых...